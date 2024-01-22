Приговор обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой огласят 25 января

Дарья Трепова в ходе последнего слова не признала свою вину, хотя приняла «моральную ответственность» за теракт. Она попросила направить дело на повторное следствие, а также назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу.

Взрыв в кафе «Стрит-бар» произошёл 2 апреля 2023 года, когда Татарский (настоящее имя Максим Фомин) проводил творческий вечер. Трепова вручила военкору бюст, в который было вмонтировано взрывное устройство. Девушка утверждает, что не знала о взрывчатке и предполагала, что в статуэтке вмонтировано устройство для прослушки.

По версии следствия, Трепову завербовал переехавший на Украину журналист Роман Попков, он же курировал подготовку теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прокурор запросил для Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей.

