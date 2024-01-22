Приговор обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой огласят 25 января

Приговор Дарье Треповой (включена в России в реестр террористов и экстремистов) будет оглашён 25 января. Такую дату назначил председатель процесса Второго западного окружного военного суда на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

Трепова проходит обвиняемой по делу о террористическом акте в кафе Северной столицы 2 апреля 2023 года, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. 25 января также будет вынесен приговор Дмитрию Касинцеву, который укрывал Трепову после взрыва.

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Дарья Трепова в ходе последнего слова не признала свою вину, хотя приняла «моральную ответственность» за теракт. Она попросила направить дело на повторное следствие, а также назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу.

Взрыв в кафе «Стрит-бар» произошёл 2 апреля 2023 года, когда Татарский (настоящее имя Максим Фомин) проводил творческий вечер. Трепова вручила военкору бюст, в который было вмонтировано взрывное устройство. Девушка утверждает, что не знала о взрывчатке и предполагала, что в статуэтке вмонтировано устройство для прослушки.

По версии следствия, Трепову завербовал переехавший на Украину журналист Роман Попков, он же курировал подготовку теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прокурор запросил для Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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