Судмедэксперты назвали практически мгновенной смерть военкора Татарского
Смерть военкора Владлена Татарского наступила практически мгновенно, он погиб от многочисленных повреждений. Об этом свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы, ее публикует РИА Новости.
В частности, у Максима Фомина (настоящее имя Татарского) установлена сочетанная комбинированная травма тела, кровоизлияние в мозг, полное разрушение правого глазного яблока и другие травмы.
Сегодня за участие в теракте судят Дарью Трепову, которую суд счел исполнительницей преступления. 2 апреля текущего года она передала военкору статуэтку, в которую была вмонтирована бомба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru