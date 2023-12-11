Судмедэксперты назвали практически мгновенной смерть военкора Татарского

Смерть военкора Владлена Татарского наступила практически мгновенно, он погиб от многочисленных повреждений. Об этом свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы, ее публикует РИА Новости.

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В частности, у Максима Фомина (настоящее имя Татарского) установлена сочетанная комбинированная травма тела, кровоизлияние в мозг, полное разрушение правого глазного яблока и другие травмы.

Сегодня за участие в теракте судят Дарью Трепову, которую суд счел исполнительницей преступления. 2 апреля текущего года она передала военкору статуэтку, в которую была вмонтирована бомба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
ТЕГИ:СмертьВладлен Татарский

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