Приезжего из Узбекистана заставили извиняться за попытку изнасилования в Москве

Жительница Москвы сообщила, как едва не стала жертвой группового изнасилования, сообщает телеканал «360».

Участкового и машиниста в Первоуральске обвинили в изнасиловании девочки

На девушку напали выходцы из Узбекистана. Мигрантов нашли и заставили просить прощения, записав это на видео. На записи неизвестный молодой человек признается, что хотел надругаться над некой Наташей. По его словам, он был пьян, потому «не то сделал». «Мне самому стыдно, я очень жалею», — сообщил молодой человек.

По предварительным данным, извинявшийся вместе с другом хотели изнасиловать его девушку, однако она дала мужчинам отпор и убежала.

Ранее были арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье.

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