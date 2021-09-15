Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье
Суд арестовал двух приезжих из Средней Азии по обвинению в изнасиловании и убийстве пожилой Женщины под Сергиевым Посадом. Об этом информирует подмосковное управление Следственного комитета.
Тело убитой 67-летней пенсионерки было найдено в лесу в понедельник, 13 сентября рядом с садоводческим некоммерческим товариществом. По горячим следам правоохранители задержали двоих гастарбайтеров - граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.
После того, как информации о преступлении стала известна общественности, жители села Бужениново вышли на стихийный сход с требованием выселить мигрантов из общежития, под которое был приспособлен клуб.
Через несколько часов губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился выполнить требование граждан. Все мигранты были вывезены на охраняемую территорию. По словам главы Подмосковья, есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью, а у людей «действительно накипело».
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов на пресс-конференции НСН рассказал, почему иностранцы работают в России зачастую нелегально, и как с этим следует бороться.
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