Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье

Суд арестовал двух приезжих из Средней Азии по обвинению в изнасиловании и убийстве пожилой Женщины под Сергиевым Посадом. Об этом информирует подмосковное управление Следственного комитета.

Тело убитой 67-летней пенсионерки было найдено в лесу в понедельник, 13 сентября рядом с садоводческим некоммерческим товариществом. По горячим следам правоохранители задержали двоих гастарбайтеров - граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

После того, как информации о преступлении стала известна общественности, жители села Бужениново вышли на стихийный сход с требованием выселить мигрантов из общежития, под которое был приспособлен клуб.