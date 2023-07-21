Прием заявок на отсрочку от армии для айтишников стартует 24 июля
Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва пройдет 24 июля - 8 августа. Об этом сообщили в Минцифры.
Работники ИТ-компаний смогут подать заявки через портал госуслуг, работодатель увидит их в личном кабинете сервиса. При этом организация может самостоятельно вносить в список сотрудников, не имеющих личного кабинета на портале или не отправивших данные. Компания должна проверить информацию о работниках, подтвердить ее и отправить списки в Минцифры до 11 августа. В свою очередь, ведомство передаст списки в Минобороны до 31 августа, пишет RT. Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке С 1 октября по 31 декабря.
Рассчитывать на отсрочку могут ИТ-специалисты — граждане РФ мужского пола 18-27 лет, работающие по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.
«Высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года», — указано в списке требований.
При этом требование к стажу не предъявляется, если сотрудник начал работать в течение года после окончания учебы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru