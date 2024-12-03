Причиной отравления семьи в Красноярском крае стал яд
Причиной отравления семьи в Красноярском крае стало инсектицидное средство, сообщают «Известия».
По данным Следственного комитета России, эксперты выяснили, что смерть четырех детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом.
Об отравлении семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка сообщалось 21 сентября. Отцу детей, которые после ужина отравились средством от насекомых, может грозить уголовное наказание. Следователи выяснили, что причиной смерти стали пары вещества, входящего в состав дихлофоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru