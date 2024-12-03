Причиной отравления семьи в Красноярском крае стал яд

По данным Следственного комитета России, эксперты выяснили, что смерть четырех детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом.

Об отравлении семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка сообщалось 21 сентября. Отцу детей, которые после ужина отравились средством от насекомых, может грозить уголовное наказание. Следователи выяснили, что причиной смерти стали пары вещества, входящего в состав дихлофоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

