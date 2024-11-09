В Вышнем Волочке после отравления неизвестным веществом умер ребенок

В Тверской области в Вышнем Волочке целая семья отравилась неизвестным веществом, в результате чего в больнице скончалась двухлетняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, члены семьи были госпитализированы в медицинское учреждение ночью 9 ноября с высокой температурой и рвотой. Известно, что в больницу попали двухлетняя девочка, ее 8-летний брат и 4-летняя сестра, а также их родители.

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Отмечается, что женщина и мальчик в настоящий момент находятся в реанимации. Дома у семьи работают правоохранительные органы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Красной Сопке в результате отравления умерли четверо детей.

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ФОТО: РИА Новости
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