Прибывающих в Россию иностранцев обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

Между тем, ранее Владимир Путин заявил, что число заражений коронавирусной инфекцией в России постепенно сокращается, однако ситуация может качнуться в любую сторону. Об этом президент России заявил накануне во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. При этом глава государства подчеркнул, что нет никаких поводов для того, чтобы забыть про рекомендации врачей. Президент сделал акцент на том, что далеко не во всех регионах страны снижение числа случаев заражения COVID-19 является устойчивым.







