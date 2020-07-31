Прибывающих в Россию иностранцев обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
Иностранцы, приезжающие в Россию, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке на самолёт. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Там отмечается, что документ должен быть на русском или английском языках.
Между тем, ранее Владимир Путин заявил, что число заражений коронавирусной инфекцией в России постепенно сокращается, однако ситуация может качнуться в любую сторону. Об этом президент России заявил накануне во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. При этом глава государства подчеркнул, что нет никаких поводов для того, чтобы забыть про рекомендации врачей. Президент сделал акцент на том, что далеко не во всех регионах страны снижение числа случаев заражения COVID-19 является устойчивым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru