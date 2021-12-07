Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин

Прибывающие в Мекку исламские паломники должны будут пройти карантин в отеле, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтия Московской области Рушана Аббясова.

Отмечается, что прибывающим в Саудовскую Аравию для поклонения святым местам также необходимо будет сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, которое позволит выбрать время для посещения Заповедной мечети.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия с 1 января 2022 года открывает въезд для паломничества в Мекку и Медину россиянам, вакцинировавшимся двумя дозами «Спутника V». При этом прибывшим также придется проходить 48-часовой карантин и сдавать ПЦР-тесты.