Мусульман России призвали указывать родной язык при переписи

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал принимать участие в переписи населения, и не стесняться знания других языков, кроме русского.



В сообщении, опубликованном на сайте ДУМ, Гайнутдин обратился к мусульманам на русском и татарском языках.

«Вера и религия человека не фиксируются, но в переписных листах содержатся вопросы о родном языке, национальности. Не нужно стеснятся своего родного языка, даже если вы не учили его в школе и не знаете его на "пятерку"», - заявил муфтий.

Перепись населения началась в России в пятницу, 15 октября, она закончится 14 ноября. Она станет третьей переписью в истории современной России. До этого она проводилась в 2010 и 2002 годах.

