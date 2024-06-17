При сделках с жильем 40% россиян обращаются к риелтору

За последние три года к риелтору обращались 39% россиян, при этом чаще всего это делали жители Новосибирска (58%), Челябинска (57%) и Казани (52%), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Чаще всего граждане обращаются к риелторам при сделках на вторичном рынке – таких 59%. Больше всего таких сделок с привлечением агентов было совершено в Самаре (67%), Екатеринбурге и Омске (64%), а также Челябинске (63%).