При сделках с жильем 40% россиян обращаются к риелтору
За последние три года к риелтору обращались 39% россиян, при этом чаще всего это делали жители Новосибирска (58%), Челябинска (57%) и Казани (52%), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Чаще всего граждане обращаются к риелторам при сделках на вторичном рынке – таких 59%. Больше всего таких сделок с привлечением агентов было совершено в Самаре (67%), Екатеринбурге и Омске (64%), а также Челябинске (63%).
При этом для сделок на первичном рынке в риелторах нуждались реже – только 23% граждан их привлекали. Чаще всего их услугами пользовались в Москве (35%) и Санкт-Петербурге (31%).
В качестве покупателей недвижимости риелторов нанимали 74% граждан, тогда как только 40% прибегали к их услугам в статусе продавца.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина рассказала, что родители в России в качестве первой квартиры для своих детей, как правило, выбирают «однушки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru