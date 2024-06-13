Эксперт по недвижимости назвал размер переплаты за жилье в зависимости от этажа
Стоимость жилья в новых жилых комплексах может зависеть от этажности, разница в цене одинаковых квартир на разных этажах составляет от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Об этом рассказал эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков в беседе с сайтом АиФ.
По словам специалиста, на цены влияет сам комплекс и виды из квартиры.
«Если жилье комфорткласса стоит порядка 10 млн рублей и находится на третьем этаже с окнами во двор и слабой инсоляцией, то такая же квартира на 12-18 этаже может стоить уже на миллион больше. А если объект будет выходить окнами на парк, реку или лес, а не во двор, то за это цена может подскочить еще на полтора-два миллиона», — рассказал Бендриков, добавив, что суммы в разных городах будут отличаться.
Тем, для кого важна стоимость, риелторы советуют обращать внимание на квартиры на первых этажах. Как правило, они самые недорогие, к тому же такое жилье удобно для маломобильных групп — мам с маленькими детьми, пожилых людей, инвалидов. Вместе с тем первые этажи отличаются повышенным риском проникновения злоумышленников, могут страдать от сырости, грызунов или насекомых. Также жильцы первых этажей могут столкнуться с шумом или запахами, если под жильем расположена коммерческая недвижимость.
«Вне зависимости от выбранного этажа всегда рекомендую пообщаться с соседями. Возможно, выяснится, что типичных проблем на этаже нет, зато могут обнаружиться другие особенности», — добавил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru