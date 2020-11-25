В декабре в России появятся водительские удостоверения нового образца
Водительские удостоверения нового образца с наименованиями на французском и английском языках появятся в России с 3 декабря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД РФ Сергея Фомочкина.
Фомочкин заявил в интервью на телеканале "Россия-24", что новый формат водительских прав предусматривается конвенцией о дорожном движении, в которой состоит и Россия. По словам специалиста, решение стало результатом обращений российских автомобилистов, которые часто ездят за границу.
По словам Фомочкина, двуязычные записи помогут дорожным инспекторам других стран определить предъявленный документ в качестве водительского удостоверения. По его словам, записи на нескольких языках "снимут недопонимания".
Сотрудник ГУОБДД подчеркнул, что все полученные ранее российскими водителями документы будут являться действительными, и менять "права" автомобилистам не нужно.
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