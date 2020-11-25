МВД назвало причины для аннулирования водительских прав
МВД России назвало восемь причин, которые могут быть основанием для аннулирования водительских прав. Они перечислены в проекте приказа о регламенте при сдаче экзамена на права и выдаче удостоверений водителя.
Документ можно аннулировать, если его срок действия истек, если изменились персональные данные владельца, если удостоверение пришло в негодность из-за износа или повреждения.
Кроме того, основанием для аннулирование является выдача документа с нарушениями, его утрата или выдача новых прав, а также появление у водителя медицинских противопоказаний или его смерти.
Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
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