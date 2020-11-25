МВД назвало причины для аннулирования водительских прав

Документ можно аннулировать, если его срок действия истек, если изменились персональные данные владельца, если удостоверение пришло в негодность из-за износа или повреждения.



Кроме того, основанием для аннулирование является выдача документа с нарушениями, его утрата или выдача новых прав, а также появление у водителя медицинских противопоказаний или его смерти.



Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

