При покупке алкоголя будут требовать вместо паспорта мобильное приложение

При покупке алкоголя или табачной продукции в России можно будет вместо паспорта показать мобильное приложение. О проведении такого эксперимента рассказал вице-премьер России Максим Акимов, пишут «Известия». По его словам, приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.

Акимов пояснил, что эксперимент распространят на те услуги, где нет юридически значимых трансакций. Его цель – понять уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения и оценить его взламываемость.

Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне. Предполагается, что пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов стартует в Москве в июле 2020 года, сообщает Москва 24. Паспорта старого образца в России перестанут выдавать в 2022 году.

Ранее журналист Илья Варламов рассказал в эфире НСН, почему 60% россиян не готовы к оформлению электронных паспортов.



