Варламов: Государство не гарантирует безопасность личных данных россиян

Илья Варламов: «Это еще одна большая проблема – все эти кредиты, кредитные истории и все остальное. Сначала банки выдают кредиты направо и налево, а потом начинают терроризировать людей, вносить их в какие-то реестры и списки. Я сам с этим столкнулся. В свое время мне буквально на улице один из российских банков дал кредитную карту (меня как-то уговорили при том, что карточка мне была не нужна). А потом через несколько лет я с интересом узнал, что мое имя находится в «черном списке» Бюро кредитных историй. Я стал неплательщиком по этому кредиту, потому, что оказалось, что карта уже была активирована и меня, фактически, развели. Поэтому здесь я бы не спешил становиться на сторону банков. Получается, что с одной стороны мы имеем не всегда ответственных и финансово грамотных людей, а с другой – банки, которые пользуются и наживаются на неграмотности людей, а их действия часто ничем не отличаются от действий мошенников», - подчеркнул он в разговоре с НСН.

