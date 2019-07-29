Варламов: Государство не гарантирует безопасность личных данных россиян
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Почти 60% россиян не готовы к оформлению электронных паспортов
Почти 60% россиян не готовы к оформлению электронных паспортов, поскольку считают этот документ ненадёжным, а также опасаются возможных сбоев системы и базы данных, свидетельствует опрос ВЦИОМа.
Илья Варламов: «Действительно, я бы тоже не доверял свои личные данные государству. Но это – не вопрос электронных паспортов. Сейчас в интернете можно купить любые базы данных, чем постоянно пользуются различные мошенники. Поэтому вне зависимости от того, электронный у вас паспорт или бумажный, нужно понимать, что на сегодняшний момент государство (да и коммерческие структуры) не могут гарантировать безопасность ваших данных. А вообще, я не вижу ничего плохого в электронных паспортах, потому, что книжечка, которая есть у каждого из нас – это атавизм. Надеюсь, мы перейдем на электронные паспорта как можно скорей, а государство научится охранять наши личные данные», - сказал Илья Варламов, общаясь с НСН.
В России могут создать «черный список» людей, подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом.
Илья Варламов: «Это еще одна большая проблема – все эти кредиты, кредитные истории и все остальное. Сначала банки выдают кредиты направо и налево, а потом начинают терроризировать людей, вносить их в какие-то реестры и списки. Я сам с этим столкнулся. В свое время мне буквально на улице один из российских банков дал кредитную карту (меня как-то уговорили при том, что карточка мне была не нужна). А потом через несколько лет я с интересом узнал, что мое имя находится в «черном списке» Бюро кредитных историй. Я стал неплательщиком по этому кредиту, потому, что оказалось, что карта уже была активирована и меня, фактически, развели. Поэтому здесь я бы не спешил становиться на сторону банков. Получается, что с одной стороны мы имеем не всегда ответственных и финансово грамотных людей, а с другой – банки, которые пользуются и наживаются на неграмотности людей, а их действия часто ничем не отличаются от действий мошенников», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
Анонимные электронные кошельки запретят пополнять наличными в салонах связи и через терминалы
Анонимные электронные кошельки «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и другие запретят пополнять наличными в салонах связи и через платежные терминалы. Об этом говорится в поправках к закону о национальной платежной системе, одобренных Советом Федерации 26 июля.
Илья Варламов: «Ну да, сейчас идет борьба с этими электронным кошельками, которые часто используют не совсем порядочные граждане. Однако это – запоздалая мера. Я не думаю, что сегодня она что-то изменит. Самые отпетые жулики давно ушили в криптовалюты, так что принципиально этот запрет ни на что не повлияет, и создаст больше проблем, чем принесет какой-либо эффект», - пояснил Илья Варламов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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