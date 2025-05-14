Трамп встретился с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома.

«Встреча президента США с сирийским президентом началась и продолжается», -отмечается в заявлении.

Ранее Трамп отправился в турне в страны Персидского залива и прибыл в Саудовскую Аравию. В ходе визита американский лидер согласился поприветствовать Ахмеда аш-Шараа.

Между тем Дональд Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие», пишет RT.

