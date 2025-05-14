Трамп встретился с временным президентом Сирии
14 мая 202511:51
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома.
«Встреча президента США с сирийским президентом началась и продолжается», -отмечается в заявлении.
Ранее Трамп отправился в турне в страны Персидского залива и прибыл в Саудовскую Аравию. В ходе визита американский лидер согласился поприветствовать Ахмеда аш-Шараа.
Между тем Дональд Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru