Президент РФ поручил разработать варианты железнодорожного маршрута до Баренцева моря

Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать и представить предложения по созданию железнодорожного маршрута к Баренцеву морю. Поставлена задача продумать, как может пролегать железнодорожная нитка до выхода в районе бухты реки Индиги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Пакет предложений необходимо представить главе государства до 10 мая. Ответственный за исполнение - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также 10 мая глава государства поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа, пишет Газета.ru.

Ранее Гагаринский суд Москвы арестовал экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева, который проходит по делу о хищении более 230 млн руб. при строительстве военных объектов в Арктике, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииЖелезная ДорогаБаренцево Море
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