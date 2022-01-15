Президент РФ поручил разработать варианты железнодорожного маршрута до Баренцева моря

Пакет предложений необходимо представить главе государства до 10 мая. Ответственный за исполнение - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также 10 мая глава государства поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа, пишет Газета.ru.

Ранее Гагаринский суд Москвы арестовал экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева, который проходит по делу о хищении более 230 млн руб. при строительстве военных объектов в Арктике, сообщает «РЕН ТВ».

