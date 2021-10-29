Арестован фигурант дела о хищениях более 230 млн рублей при строительстве в Арктике
Гагаринский суд Москвы арестовал экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева, который проходит по делу о хищении более 230 млн руб. при строительстве военных объектов в Арктике, сообщает «РЕН ТВ».
Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 27 декабря. Дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Подозреваемыми являются учредитель московской компании «Спецстрой-1», а в дальнейшем глава «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев, и его компаньон Александр Ашгибисов. Они похитили деньги на строительство объектов на мысе Шмидта и острове Врангеля.
Правоохранители провели у подозреваемых обыски, в ходе которых изъяли документы, средства связи и компьютеры, в которых может храниться информация о похищенных деньгах. Ашгибисов и Горбачев не признают причастность к хищениям.
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