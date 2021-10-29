Арестован фигурант дела о хищениях более 230 млн рублей при строительстве в Арктике

Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 27 декабря. Дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Подозреваемыми являются учредитель московской компании «Спецстрой-1», а в дальнейшем глава «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев, и его компаньон Александр Ашгибисов. Они похитили деньги на строительство объектов на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Правоохранители провели у подозреваемых обыски, в ходе которых изъяли документы, средства связи и компьютеры, в которых может храниться информация о похищенных деньгах. Ашгибисов и Горбачев не признают причастность к хищениям.

