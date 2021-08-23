The National Interest: Россия может получить огромное преимущество при освоении Арктики
В США рассказали о выгоде России из-за изменения климата.
Из-за своего уникального географического положения Москва может получить огромное преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, сообщает The National Interest со ссылкой на заявление военного специалиста Калеба Ларсона. По его словам, из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными ото льда, в результате чего навигация для российских кораблей существенно упростится.
Кроме того, упростится разработка полезные ископаемые на удаленных территориях. Сейчас России это довольно трудно делать из-за сложных погодных условий.
Японии необходимо помешать действиям России в Арктике, говорится в материале, опубликованном изданием «Нихон кэйдзай». По мнению автора статьи, Москва ведет себя «агрессивно» и пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, и этого ни в коем случае нельзя допустить.
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