The National Interest: Россия может получить огромное преимущество при освоении Арктики

Из-за своего уникального географического положения Москва может получить огромное преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, сообщает The National Interest со ссылкой на заявление военного специалиста Калеба Ларсона. По его словам, из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными ото льда, в результате чего навигация для российских кораблей существенно упростится.

Кроме того, упростится разработка полезные ископаемые на удаленных территориях. Сейчас России это довольно трудно делать из-за сложных погодных условий.

Японии необходимо помешать действиям России в Арктике, говорится в материале, опубликованном изданием «Нихон кэйдзай». По мнению автора статьи, Москва ведет себя «агрессивно» и пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, и этого ни в коем случае нельзя допустить.

