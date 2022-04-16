Президент РФ подписал закон о повышении штрафов для «зацеперов»
Президент России Владимир Путин ратифицировал закон, который предусматривает увеличение административного наказания за передвижение на поездах с их внешней стороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.
Такой способ называется «зацепинг» или «трэйнсерфинг». За незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, а также за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для пассажиров местах назначается штраф.
Максимальный административный штраф для «зацеперов» вырос до 4 тыс. рублей.
До принятия закона штраф, который не менялся в стране на протяжении 20 лет, составлял 100 рублей и не менялся 20 лет.
Ранее полицейские выясняли обстоятельства гибели зацепера, тело которого обнаружено на крыше электропоезда «Монино — Москва». Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
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