Президент РФ наградил генпрокурора ЛНР орденом Мужества посмертно
Генеральный прокурор Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горенко, погибший в результате теракта 16 сентября, указом президента России посмертно награждён российским орденом Мужества, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
В сообщении говорится, что глава ЛНР присвоил ему посмертно звание Героя Луганской народной республики.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, пишут «Известия».
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