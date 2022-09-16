В ЛНР подтвердили гибель генпрокурора Горенко и его заместителя

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в своём Telegram-канале подтвердил, что в результате взрыва в здании республиканской генпрокуратуры погиб глава ведомства Сергей Горенко, сообщает РИА Новости.

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«Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ в здании генпрокуратуры в Луганске. Сообщают, что в результате теракта погибла и его заместитель Екатерина Стегленко», - написал Киселев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/marochkolive
ТЕГИ:ПогибшиеПрокурорВзрывЛНР
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