В ЛНР подтвердили гибель генпрокурора Горенко и его заместителя

«Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ в здании генпрокуратуры в Луганске. Сообщают, что в результате теракта погибла и его заместитель Екатерина Стегленко», - написал Киселев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя, сообщает RT.