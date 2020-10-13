Новости за ночь: Президент РАН рассказал, как победить коронавирус

Президент РАН назвал фактор, который поможет победить коронавирус Страны ЕС договорились о санкциях в отношении России из-за инцидента с Навальным Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковского счета В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения