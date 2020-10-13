Новости за ночь: Президент РАН рассказал, как победить коронавирус

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Нескольких разных вакцин против вируса SARS-CoV-2 позволят дифференцировать прививки в зависимости от медицинских показаний, передает РИА Новости слова главы Российской академии наук Александра Сергеева.
Это, по его словам, поможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Сергеев пояснил, что нужно подбирать вакцины для людей в зависимости от возраста и имеющих болезней или предрасположенности к ним. Большое число вакцин позволит провакцинировать большее число людей и остановить пандемию.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было выявлено 1,31 млн случае заболевания, в мире — 37,6 млн случаев заражения.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.
В США компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за болезни одного из участников испытаний сообщает Федерал-пресс.
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