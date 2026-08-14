Президент Финляндии заявил о любви к россиянам и русской культуре
14 августа 202609:45
Юлия Савченко
Президент Финляндии Александер Стубб поделился, что ему нравятся русская культура и россияне. Об этом он заявил детскому журналу Koululainen.
«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», - рассказал политик.
Вместе с тем Стубб отметил, что не одобряет нынешнюю политику Москвы.
Ранее финский президент заявлял о необходимости для стран Евросоюза сделать первый шаг и начать переговоры с Россией.
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