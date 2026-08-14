Президент Финляндии заявил о любви к россиянам и русской культуре

Президент Финляндии Александер Стубб поделился, что ему нравятся русская культура и россияне. Об этом он заявил детскому журналу Koululainen.

Президент Финляндии Стубб: Пора начинать переговоры с Москвой

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», - рассказал политик.

Вместе с тем Стубб отметил, что не одобряет нынешнюю политику Москвы.

Ранее финский президент заявлял о необходимости для стран Евросоюза сделать первый шаг и начать переговоры с Россией.

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
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