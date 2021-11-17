Президент РАН прокомментировал ввод QR-кодов по всей России

По его словам, следует действовать не принуждением, а убеждением, и QR-коды — это «один из таких моментов».

«Пожалуйста, не получай QR-код, но тогда ты входишь в те ограничения, которые существуют», — резюмировал Сергеев.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что граждане, которые бессимптомно переболели коронавирусом, смогут получать QR-код при подтверждении диагноза, сообщает RT.