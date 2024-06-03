Президент РАН: Академия вернется к экспертизе школьных учебников
Российская академия наук вернет полномочия проводить экспертизу школьных учебников, необходимый законопроект подготовили в Совете Федерации. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников в беседе с РБК.
«По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — подчеркнул глава академии.
Красников указал, что РАН по закону выполняет экспертную функцию, и академии хотелось бы изучить контент пособий, «как он соотносится с современным пониманием науки по тому или иному предмету».
«Мы готовы в комплексе посмотреть, в состоянии ли подрастающее поколение со своей психикой, со своими возрастными особенностями освоить тот или иной предмет в таком объеме», — заявил президент РАН.
При этом Красников указал, что академия будет лишь проводить экспертизу учебников, решение о выпуске сможет принимать учредитель. РАН начнет экспертизу пособий, когда выйдут соответствующие документы.
Ранее группа сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко разработала законопроект, согласно которому РАН займется проверкой учебников для школ, напоминает RT. Кроме того, документ обязывает Минпросвещения включать членов академии в состав экспертных советов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru