Президент Путин поздравил православных россиян с Пасхой

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил созидательную работу Русской православной церкви и благотворительную деятельность христианских религиозных организаций.

Ранее стало известно, что в Россию из Иерусалима Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня, доставила делегация от Фонда Андрея Первозванного, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд.

