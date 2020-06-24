Президент Киргизии отправлен на карантин из-за коронавируса в делегации

Вместе с Жээнбековым в карантин помещены еще несколько человек. Все они пройдут тестирование на COVID-19. По данным пресс-службы, на получение результатов анализов потребуется в среднем три дня, уточняет Газета.ru.

На родине Жээнбеков и другие члены делегации будут помещены в изоляцию на 14 дней, сообщает RT.

Ранее стало известно, что Жээнбеков решил вернуться из Москвы на родину и воздержаться участия Парада Победы в Москве из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации.

