Президент Киргизии отправлен на карантин из-за коронавируса в делегации

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову придется отправиться на карантин. Такое решение принято после выявления у двух членов киргизской делегации, прибывшей в Москву для участия в параде Победы, коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию

Вместе с Жээнбековым в карантин помещены еще несколько человек. Все они пройдут тестирование на COVID-19. По данным пресс-службы, на получение результатов анализов потребуется в среднем три дня, уточняет Газета.ru.

На родине Жээнбеков и другие члены делегации будут помещены в изоляцию на 14 дней, сообщает RT.

Ранее стало известно, что Жээнбеков решил вернуться из Москвы на родину и воздержаться участия Парада Победы в Москве из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КарантинКоронавирусКиргизияПрезидент
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры