Президент Киргизии отправлен на карантин из-за коронавируса в делегации
Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову придется отправиться на карантин. Такое решение принято после выявления у двух членов киргизской делегации, прибывшей в Москву для участия в параде Победы, коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.
Вместе с Жээнбековым в карантин помещены еще несколько человек. Все они пройдут тестирование на COVID-19. По данным пресс-службы, на получение результатов анализов потребуется в среднем три дня, уточняет Газета.ru.
На родине Жээнбеков и другие члены делегации будут помещены в изоляцию на 14 дней, сообщает RT.
Ранее стало известно, что Жээнбеков решил вернуться из Москвы на родину и воздержаться участия Парада Победы в Москве из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации.
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