Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию
Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска, сообщило агентство БелТА. Белорусский лидер отправился в Россию с рабочим визитом.
Ранее стало известно, что Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о встрече в Москве по экономическим вопросам.
Как ожидается, Лукашенко 24 июня будет присутствовать на параде Победы на Красной площади вместе с сыновьями. В торжественном шествии примет участие и парадный расчёт из Белоруссии.
Помимо Лукашенко, на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу приедут лидеры ещё несколько иностранных государств, в том числе Казахстана, Сербии, Узбекистана и Молдовы.
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