Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию

Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска, сообщило агентство БелТА. Белорусский лидер отправился в Россию с рабочим визитом.

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Ранее стало известно, что Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о встрече в Москве по экономическим вопросам.

Как ожидается, Лукашенко 24 июня будет присутствовать на параде Победы на Красной площади вместе с сыновьями. В торжественном шествии примет участие и парадный расчёт из Белоруссии.

Помимо Лукашенко, на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу приедут лидеры ещё несколько иностранных государств, в том числе Казахстана, Сербии, Узбекистана и Молдовы.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Парад ПобедыАлександр Лукашенко
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