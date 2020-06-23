Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию

Ранее стало известно, что Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о встрече в Москве по экономическим вопросам.

Как ожидается, Лукашенко 24 июня будет присутствовать на параде Победы на Красной площади вместе с сыновьями. В торжественном шествии примет участие и парадный расчёт из Белоруссии.

Помимо Лукашенко, на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу приедут лидеры ещё несколько иностранных государств, в том числе Казахстана, Сербии, Узбекистана и Молдовы.

