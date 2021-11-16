ФСБ пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов банды
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что противоправной деятельностью занималась «межрегиональная этническая группа, специализирующаяся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов». Силовики задержали 21 организатора и активного участника группировки, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, злоумышленники за деньги помогали иностранцам изготавливать поддельные документы, заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над детьми с гражданством РФ для последующей легализации на территории страны, отмечает Ura.ru. Группировка действовала в том числе через ЗАГСы, пишет РИА ФАН.
В ходе обысков у членов преступной группы изъяли значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и других учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, денежные средства.
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