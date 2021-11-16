ФСБ пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов банды

Отмечается, что противоправной деятельностью занималась «межрегиональная этническая группа, специализирующаяся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов». Силовики задержали 21 организатора и активного участника группировки, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, злоумышленники за деньги помогали иностранцам изготавливать поддельные документы, заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над детьми с гражданством РФ для последующей легализации на территории страны, отмечает Ura.ru. Группировка действовала в том числе через ЗАГСы, пишет РИА ФАН.

В ходе обысков у членов преступной группы изъяли значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и других учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, денежные средства.

