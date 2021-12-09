Президент Федерации мигрантов: Граждане Узбекистана не имеют диаспоры в России

В обществе преувеличивается вес национальных диаспор, которые на деле не могут решать ряд возникающих задач, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Очень часто говорится о том, что у нас есть диаспоры, у нас есть серьезные лидеры во всех нациях, которые на что-то влияют. Мы последовательно выступаем за то, что это мифическая ситуация. Если мы берем самые крупные диаспоры, например, выходцев из республики Узбекистан, то лидеров нет совсем, а их больше всего. Где-то отдельно в регионах есть локальные уважаемые люди, как принято говорить, аксакалы, но все диаспоры, которые именно зарегистрированы, серьезного влияния не имеют. В исследовании задавался вопрос о том, куда пойдут люди, если ищут работу. Меньше трех процентов сказали, что пойдут в диаспору», - объяснил Коженов.

На сегодняшний день средняя зарплата мигрантов в России составляет 47 тысяч рублей, желаемый заработок приближается к 77 тысячам, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН ранее.

