Стало известно, сколько зарабатывают мигранты в России в 2021 году
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил, что средняя зарплата мигрантов составляет 47 тысяч рублей.
На сегодняшний день средняя зарплата мигрантов в России составляет 47 тысяч рублей, желаемый заработок приближается к 77 тысячам, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«По итогам исследования, по всей стране в среднем 47,1 тысячи рублей зарабатывают мигранты на данный момент в России. При этом зарплатные ожидания мигрантов на данный момент составляют 77,2 тысячи, опять же в среднем», - рассказал Коженов.
Для замены трудовых мигрантов россиянами нужно ощутимо поднимать им зарплаты, но их работодатели не готовы пойти на это. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
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