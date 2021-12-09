Стало известно, сколько зарабатывают мигранты в России в 2021 году

На сегодняшний день средняя зарплата мигрантов в России составляет 47 тысяч рублей, желаемый заработок приближается к 77 тысячам, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«По итогам исследования, по всей стране в среднем 47,1 тысячи рублей зарабатывают мигранты на данный момент в России. При этом зарплатные ожидания мигрантов на данный момент составляют 77,2 тысячи, опять же в среднем», - рассказал Коженов.

Для замены трудовых мигрантов россиянами нужно ощутимо поднимать им зарплаты, но их работодатели не готовы пойти на это. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

