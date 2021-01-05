Президент Армении заразился коронавирусом
Президент Армении Армен Саркисян, уехавший в Лондон с семьей на новогодние праздники, заразился коронавирусом, сообщили в аппарате главы государства.
До этого Саркисян успешно перенес операцию на ноге, которую ему делали в Лондоне. Сейчас глава государства находится на самоизоляции.
Саркисян до избрания президентом был послом Армении в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru