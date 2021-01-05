Президент Армении заразился коронавирусом

До этого Саркисян успешно перенес операцию на ноге, которую ему делали в Лондоне. Сейчас глава государства находится на самоизоляции.



Саркисян до избрания президентом был послом Армении в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там.



Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины «Спутник V».

