Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян, уехавший в Лондон с семьей на новогодние праздники, заразился коронавирусом, сообщили в аппарате главы государства.

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До этого Саркисян успешно перенес операцию на ноге, которую ему делали в Лондоне. Сейчас глава государства находится на самоизоляции.

Саркисян до избрания президентом был послом Армении в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Армения
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