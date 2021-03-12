Президент Армении попал в больницу из-за осложнений после коронавируса

По данным портала hraparak.am, из-за проблем с сердцем президента доставили в медицинский центр «Астхик» в Ереване.

Коронавирусную инфекцию у Саркисяна обнаружили 5 января. Тогда армянский лидер находился в Лондоне, там же он проходил лечение. Саркисян перенес COVID-19 в тяжелой форме, напоминает RT. В феврале президент вернулся в Армению и продолжил лечение в Ереване.

