Президент Армении госпитализирован в Лондоне с коронавирусом

О том, что армянский президент заразился коронавирусной инфекцией и что заболевание у него протекает в тяжелой форме, стало известно 5 января.

В Лондоне Саркисян встречал Новый год вместе с семьей, 3 января в одной из британских клиник ему была сделана операция на ноге, передает RT.

Отмечается, что коронавирус также был обнаружен у супруги президента.

