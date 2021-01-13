Президент Армении госпитализирован в Лондоне с коронавирусом
Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся коронавирусом, госпитализирован в Лондоне. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление лёгких. Об этом сообщила пресс-служба армянского лидера.
В сообщении отмечается, что ранее Саркисян находился на домашнем лечении. Сейчас же у него поднялась высокая температура, наблюдается двустороннее воспаление легких.
О том, что армянский президент заразился коронавирусной инфекцией и что заболевание у него протекает в тяжелой форме, стало известно 5 января.
В Лондоне Саркисян встречал Новый год вместе с семьей, 3 января в одной из британских клиник ему была сделана операция на ноге, передает RT.
Отмечается, что коронавирус также был обнаружен у супруги президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru