Президент Армении госпитализирован в Лондоне с коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся коронавирусом, госпитализирован в Лондоне. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление лёгких. Об этом сообщила пресс-служба армянского лидера.

В сообщении отмечается, что ранее Саркисян находился на домашнем лечении. Сейчас же у него поднялась высокая температура, наблюдается двустороннее воспаление легких.

Президент Армении заразился коронавирусом

О том, что армянский президент заразился коронавирусной инфекцией и что заболевание у него протекает в тяжелой форме, стало известно 5 января.

В Лондоне Саркисян встречал Новый год вместе с семьей, 3 января в одной из британских клиник ему была сделана операция на ноге, передает RT.

Отмечается, что коронавирус также был обнаружен у супруги президента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПрезидентАрмения
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