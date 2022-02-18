«Сергей Горбачев стал академиком РАР». Президент Академии радио о расширении состава
Андрей Романченко рассказал, как Российская академия радио активно развивается вместе с радиоиндустрией.
Президент Российской Академии Радио Андрей Романченко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», за какие такие заслуги главного редактора «Национальной службы новостей», вице-президента по информационной политике «Мультимедиа Холдинга» Сергея Горбачева приняли в члены Российской Академии Радио. Ранее, в феврале в нее вошли еще три новых академика.
«За вашего главного редактора единогласно проголосовали все академики. Я желаю Сергею Горбачеву и всем новым академикам удачи! Это достойное и очень ответственное дело. Мы сейчас расширяем Академию, ведь, одна голова хорошо, а две лучше! Отрасль сейчас снова на подъёме. Нам нужны новые активные люди, ведь, кто-то по возрасту уходит, и те, кто перестает заниматься радио, переходят в почетные академики», - объяснил президент РАР.
По его словам, в 2022 году Академию ждет организация крупных фестивалей и конференций:
«Ждем от новых членов, чтобы они активно включились в работу. Дел очень много, сейчас утверждаем мероприятия на этот год. Активное участие всех членов Академии Радио – это залог того, что она работает правильно. Ведь, мы работаем для всей радиоотрасли. Так, у нас в Сочи будет в начале июня региональная конференция "Локальное радио: инновации и перспективы". В сентябре шестой международный фестиваль "Радио без границ" в Уфе. Также в конце ноября будет ежегодная международная конференция "Радио в глобальной конкуренции" в Москве. Она будет совмещена с национальной премией в области радиовещания «Радиомания-2022». Ещё мы в международных конференциях принимаем участие, у нас много людей туда ездит, в том числе и академики», - рассказал Романченко.
Президент РАР считает, что радио достойно выходит из кризиса, в котором все российские медиа оказались из-за пандемии:
«Признаюсь, я думал, что будет хуже, но все очень неплохо. Конечно, если бы не пандемия, то радио развивалось бы другими темпами, но плюсов много больше. Да, вы выгляните в окно, сколько много машин по Москве ездит. А что в машинах? Радио! Там нет телевизора, нет газет, нет интернета. Если ты слушаешь радио – ты в тренде, ты в теме и в курсе всех новостей», - резюмировал Романченко.
Российская Академия Радио создана в 2007 году. Ее ключевая задача - объединение усилий вещателей в целях развития отечественной радиоиндустрии, а также укрепление влияния радио в медийном пространстве.
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