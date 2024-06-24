Клименко допустил, что iPhone запретят завозить в Россию из-за ограничений RuStore
Компания Apple вряд ли согласится пойти на уступки в вопросе установки на гаджеты RuStore, заявил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.
Компания Apple в ближайшее время вряд ли согласится пойти на уступки в вопросе установки на гаджеты RuStore, поэтому официальный запрет на ввоз смартфонов в РФ возможен, но iPhone все равно будут попадать в страну, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store и Google Play. Это означает, что нельзя будет продавать гаджеты, на которых запрещен доступ к RuStore. Депутат ГД Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что законопроект начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
«Мы почти зеркально повторяем европейский опыт, в Европе это решение принято. Известно, что Apple пойдет навстречу Европе, появятся европейские магазины, где они будут сами как бы решать вопросы свои, но Apple все равно будет присутствовать при проверке качества кода. Пока этого нет. Я думаю, что мы точно не будем первыми. В целом, конечно, мы не просим ничего необычного, но сначала компания это позволит Франции, Германии, а только после этого, возможно, нам», - объяснил он.
При этом Клименко не поверил в то, что Apple пойдет на уступки России в условиях санкций.
«Пока я это оцениваю как не очень вероятную историю, потому что мы находимся под санкциями. В этом плане Apple с нами вообще не взаимодействует. Одна из основных проблем – это не только размещение наших программных продуктов, но и внутренние денежные расчеты. Вероятность того, что Apple пойдет нам навстречу, минимальна. Но не думаю, что iPhone пропадут. Возможно, их будут завозить не так официально, через параллельный импорт или как-то еще. Пока их никто не закроет и не заберет. Не уверен, что запрет продажи будет правильным решением», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск намерен запретить использовать в своих компаниях устройства Apple, если корпорация встроит технологии искусственного интеллекта в них на уровне операционной системы, передает «Радиоточка НСН».
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