Клименко допустил, что iPhone запретят завозить в Россию из-за ограничений RuStore

Компания Apple в ближайшее время вряд ли согласится пойти на уступки в вопросе установки на гаджеты RuStore, поэтому официальный запрет на ввоз смартфонов в РФ возможен, но iPhone все равно будут попадать в страну, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store и Google Play. Это означает, что нельзя будет продавать гаджеты, на которых запрещен доступ к RuStore. Депутат ГД Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что законопроект начнет действовать с 1 сентября 2025 года.