Мощный процессор и «визуальный интеллект»: Названы преимущества iPhone 16
Новый iPhone 16 является лучшим телефоном с нанотехнологиями на сегодняшний день, заявил основатель бренда «Хозяин Горбушки» Антон Кофанов.
По его словам, стоимость новинки в России будет начинаться от 149 900 рублей за базовую версию. При этом новинка от Apple обладает рядом преимуществ.
«Новый шестиядерный процессор, который на 30 % мощнее предшественника. Функция «визуального интеллекта» — при наведении камеры устройство распознает объекты и выдает информацию о них. Кнопка Camera Control для быстрого добавления событий в календарь. Поддержка всех консольных игр, выпущенных для iPhone 15 Pro», – пояснил он в беседе с «ФедералПресс».
Как добавил Кофанов, модель будет доступна в пяти ярких цветах, включая насыщенные оттенки розового, зеленого и синего.
Ранее блогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал «Радиоточке НСН», что презентацией новой линейки IPhone 16 компания Apple закрепила за собой лидерство в видеосъемке и мощности процессора, новые решения порадуют и фотографов, и видеографов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru