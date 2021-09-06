Разговоры от лукавого? Кураев и Ткачев поспорили о коррупции в РПЦ

«По доброй воле - никогда. Но в современном западном обществе научились принуждать элиты к соблюдению некоторых правил приличия. Так же и здесь. Почему же церковь так гордится своей невероятной социальной отсталостью? В обществе давно есть запрос над теми деньгами, которые крутятся в религиозной сфере. Государство предпочитает этого не видеть из-за своих политических сиюминутных интересов. Как только государственная политика изменится, то у церкви станет другое отношение к деньгам. Ничего плохого в этом нет. Епископ и патриарх должны бежать к журналистам, выворачивая карманы наизнанку и говорить: «Смотрите, ко мне ничего не прилипло. Я чист и гол». А то получится так же, как с патриархом Алексием Вторым, наследница которого только через 8 лет вспомнила о «заначке» в 300 миллионов в одном из банков. Представляете, сколько таких заначек могло быть», - возмутился Кураев.

Ранее отец Роман (Степанов), выступая на YouTube-канале «pope Roman», заявил, что благодаря публикации деклараций о доходов РПЦ сможет вернуть доверие людей и победить коррупцию.

«Такая проблема есть, несомненно, и все мы об этом знаем. Нам пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживиться в материальном плане», - заявил 31-летний священнослужитель.

В свою очередь протоиерей Андрей Ткачев заявил «Радиоточке НСН», что за годы своего служения церкви не сталкивался с проявлениями коррупции.

«Что вы имеете в виду под коррупцией? Мы говорим о вопросе, который мне, честно говоря, совсем не понятен. Вот я, например, за 28 лет священства никому никогда никаких денег не давал. Я не знаю, что такое коррупция в церкви, потому что я никому никогда не давал денег. И никогда лично я не сталкивался с фактами коррупции», - заявил Ткачев.

По его словам, заявление о коррупции в православной церкви Степанов мог сделать на эмоциях ввиду своего молодого возраста.

«Я не думаю, что человек возрастом в 31 год может что-то понимать глубоко в состоянии мира в целом и Русской православной церкви в частности. Я думаю, что это эмоциональное заявление. Я помню себя в 31 год, это было 20 лет назад. Много шума из ничего. Много крови кипит в жилах. Вопрос же не в том, чтобы ругаться или какие-то проекты выдвигать. У нас декларация о доходах существует как обязательная норма для политиков. Что, политики от этого стали честнее? Декларации о доходах ничего не решают. Потому что, во-первых, бумага все стерпит, во-вторых, нет таких законов, которые нельзя было бы обойти», - рассказал протоиерей.

При этом Ткачев затруднился выдвинуть версию о мотивах высказывания Степанова.