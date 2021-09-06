Разговоры от лукавого? Кураев и Ткачев поспорили о коррупции в РПЦ
Ранее настоятель храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске призвал церковное начальство опубликовать декларации о доходах.
Заявление настоятеля храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске отца Романа (Степанова) о коррупции в Русской православной церкви (РПЦ) и призыв к церковному начальству опубликовать декларации о доходах вызвали дискуссию среди священнослужителей.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев и протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказали на этот счет противоположные мнения. Андрей Кураев поддержал Степанова, напомнив, что ранее Роман был единственным из тех, кто «мужественно, не скрывая своего лица», рассказал о «гомосексуальных интересах руководства Казанской семинарии». Тогда Степанов публично признался, что в пятилетнем возрасте подвергся сексуальному насилию. Кураев отметил, что сейчас, говоря о коррупции в РПЦ, он снова оказался одним из тех, у кого «забрало не запотело».
«Совершенно понятно, что есть некая организация, у которой есть в ходу масса наличных денег. В которой нет ни малейшей внешней финансовой отчетности перед государством и перед своими членами. Никаких, что называется, отчетных собраний акционеров. При этом есть культивация культуры лести, комплиментов, подхалимства, закрытых интриг. Там никогда никому не объясняют мотивы принимаемых решений. Естественно, что это мир коррупции. К гадалке не ходи», - отметил протодиакон.
При этом Кураев уверен, что РПЦ пойдет на то, чтобы раскрыть данные о доходах священнослужителей, только если ее заставят.
«По доброй воле - никогда. Но в современном западном обществе научились принуждать элиты к соблюдению некоторых правил приличия. Так же и здесь. Почему же церковь так гордится своей невероятной социальной отсталостью? В обществе давно есть запрос над теми деньгами, которые крутятся в религиозной сфере. Государство предпочитает этого не видеть из-за своих политических сиюминутных интересов. Как только государственная политика изменится, то у церкви станет другое отношение к деньгам. Ничего плохого в этом нет. Епископ и патриарх должны бежать к журналистам, выворачивая карманы наизнанку и говорить: «Смотрите, ко мне ничего не прилипло. Я чист и гол». А то получится так же, как с патриархом Алексием Вторым, наследница которого только через 8 лет вспомнила о «заначке» в 300 миллионов в одном из банков. Представляете, сколько таких заначек могло быть», - возмутился Кураев.
Ранее отец Роман (Степанов), выступая на YouTube-канале «pope Roman», заявил, что благодаря публикации деклараций о доходов РПЦ сможет вернуть доверие людей и победить коррупцию.
«Такая проблема есть, несомненно, и все мы об этом знаем. Нам пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживиться в материальном плане», - заявил 31-летний священнослужитель.
В свою очередь протоиерей Андрей Ткачев заявил «Радиоточке НСН», что за годы своего служения церкви не сталкивался с проявлениями коррупции.
«Что вы имеете в виду под коррупцией? Мы говорим о вопросе, который мне, честно говоря, совсем не понятен. Вот я, например, за 28 лет священства никому никогда никаких денег не давал. Я не знаю, что такое коррупция в церкви, потому что я никому никогда не давал денег. И никогда лично я не сталкивался с фактами коррупции», - заявил Ткачев.
По его словам, заявление о коррупции в православной церкви Степанов мог сделать на эмоциях ввиду своего молодого возраста.
«Я не думаю, что человек возрастом в 31 год может что-то понимать глубоко в состоянии мира в целом и Русской православной церкви в частности. Я думаю, что это эмоциональное заявление. Я помню себя в 31 год, это было 20 лет назад. Много шума из ничего. Много крови кипит в жилах. Вопрос же не в том, чтобы ругаться или какие-то проекты выдвигать. У нас декларация о доходах существует как обязательная норма для политиков. Что, политики от этого стали честнее? Декларации о доходах ничего не решают. Потому что, во-первых, бумага все стерпит, во-вторых, нет таких законов, которые нельзя было бы обойти», - рассказал протоиерей.
При этом Ткачев затруднился выдвинуть версию о мотивах высказывания Степанова.
«Я не знаю, зачем это ему надо, этому молодому батюшке. То ли его сильно допекло, но я не думаю, что его могло сильно допечь за шесть лет пребывания в сане. Надо было думать до принятия сана. Если хочешь чего-то другого, иди в другую сторону. Если хочешь служить, служи. У нас, на самом деле, недобор священников, не хватает пастырей настоящих, которые бы отдавали душу народу и Богу. И Христос об этом говорил: «Жатвы много, делателей мало». Все остальное от лукавого. Народ наш нуждается в большом количестве неутомимых серьезных пастырей», - заключил Ткачев.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» отец Роман заявил, что решился на заявления о коррупции в РПЦ, так как его «терпению пришел конец». По словам священника, люди часто спрашивали его «по поводу имущества патриарха, имущества епископов, настоятелей, дорогих автомобилей».
«Я все это время пытался это оправдывать. Занимался апологией их имущества. Моему терпению просто пришел конец», — заявил Степанов.
Московская патриархия пока не прокомментировала высказывания Степанова.
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