«Претензий нет!»: В отрасли опровергли метеозависимость китайских автомобилей

«В основном это байки, потому что некорректная работа датчика означает, что в автомобиле есть какая-то неисправность. Атмосферное давление практически не оказывает никакого влияния, если речь не идет про горные площадки выше трех-четырех тысяч метров, как на Эльбрусе», - рассказал он.

По его словам, китайские автомобили приспособлены к зиме в России не хуже европейских.

«К нашим погодным условиям не приспособлены практически никакие автомобили, если говорим про крайний север. Уверенный запуск автомобилей производители гарантируют максимум до 30 градусов ниже нуля, дальше уже есть некие вероятности запуска. Европейские производители гарантируют запуск при минус 24. Поэтому к «китайцам» тут нет каких-то претензий, это мировая система. На любой автомобиль погодные условия оказывают влияние, может сильно меняться влажность, проводимость тока. Бывают явления, которые могут повлиять на запуск двигателя. Обычно здесь виноват не производитель, автомобилист сам должен следить за состоянием машины», - подчеркнул он.

С ним согласился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, который добавил, что некорректная работа датчика давления турбины не считается критической неисправностью.

«Я такого не встречал, я не очень представляю, как это влияет на датчик давления турбины. Мне это кажется глупостью. За 30 лет моей работы в отрасли этот процесс не был связан с атмосферным давлением. При некорректной работе датчика давления турбины автомобиль можно эксплуатировать, просто не будет работать турбина, автомобиль поедет очень медленно, не будет разгоняться. Автомобиль будет разгоняться медленно как паровоз. В этом году у нас не было настоящей зимы, холода не было, поэтому проблем у «китайцев» особых тоже не было», - заключил собеседник НСН.

Ранее несколько десятков рейсов отменили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за высокого атмосферного давления. Самолеты «Сухой Суперджет» (SSJ-100) просто не могли взлететь, передает «Радиоточка НСН».

