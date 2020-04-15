Экс-прокурор: Преступность в Москве тоже ушла на удалёнку

Глава счётной палаты Алексей Кудрин предупредил, что экономический кризис, вызванный ситуацией на нефтяном рынке и пандемией коронавируса, чреват для России значительным всплеском безработицы. По его мнению к концу года количество безработных людей в России может вырасти с текущих 2,5 млн до 8 млн.

Снижение уровня жизни способно привести к росту преступности, однако, преступления будут совершаться в квартирах и в онлайне, а не на улицах, заявил в эфире НСН Евгений Власов, в прошлом первый заместитель Мещанского межрайонного прокурора г.Москвы, юрист с более чем двадцатилетним стажем работы, в настоящее время занимающийся частной практикой в Vlasov Consulting Group.

«Самоизоляция оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на рост преступности. Положительное влияние можно оценить, присмотревшись к уличной преступности и статистике совершения преступлений в общественных местах, особенно на территориях Москвы, других крупных городов. Поскольку в связи с закрытием большинства ресторанов, баров, кафе, дискотек и клубов [уличная преступность] снизилась или даже прекратила на время свое существование. Однако не стоит успокаиваться, ведь на самоизоляции, как оказалось, преступникам спокойно не сидится. Сегодня резко увеличилось количество случаев домашнего насилия, причем с летальным исходом. Несмотря на достаточно острые вопросы, стоящие перед правоохранительными органами по превентивным мерам, законодательные проблемы не решены. Речь идет о декриминализации побоев в отношении близких лиц. В условиях коронавируса и изоляции такое насилие стало наиболее частым», - сказал юрист.