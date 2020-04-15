Экс-прокурор: Преступность в Москве тоже ушла на удалёнку
Бывший первый зам Мещанского межрайонного прокурора г.Москвы Евгений Власов в эфире НСН рассказал, какие виды преступности в условиях коронавируса почти исчезли, а какие активизировались.
Глава счётной палаты Алексей Кудрин предупредил, что экономический кризис, вызванный ситуацией на нефтяном рынке и пандемией коронавируса, чреват для России значительным всплеском безработицы. По его мнению к концу года количество безработных людей в России может вырасти с текущих 2,5 млн до 8 млн.
Снижение уровня жизни способно привести к росту преступности, однако, преступления будут совершаться в квартирах и в онлайне, а не на улицах, заявил в эфире НСН Евгений Власов, в прошлом первый заместитель Мещанского межрайонного прокурора г.Москвы, юрист с более чем двадцатилетним стажем работы, в настоящее время занимающийся частной практикой в Vlasov Consulting Group.
«Самоизоляция оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на рост преступности. Положительное влияние можно оценить, присмотревшись к уличной преступности и статистике совершения преступлений в общественных местах, особенно на территориях Москвы, других крупных городов. Поскольку в связи с закрытием большинства ресторанов, баров, кафе, дискотек и клубов [уличная преступность] снизилась или даже прекратила на время свое существование. Однако не стоит успокаиваться, ведь на самоизоляции, как оказалось, преступникам спокойно не сидится. Сегодня резко увеличилось количество случаев домашнего насилия, причем с летальным исходом. Несмотря на достаточно острые вопросы, стоящие перед правоохранительными органами по превентивным мерам, законодательные проблемы не решены. Речь идет о декриминализации побоев в отношении близких лиц. В условиях коронавируса и изоляции такое насилие стало наиболее частым», - сказал юрист.
Помимо этого, утверждает Евгений Власов, из-за пандемии коронавируса существенно активизировались киберпреступники и цифровые мошенники:
«Преступность, как и бизнес, пытается из оффлайн модели перейти в онлайн, или совмещать эти два способа. В Москве и других городах с начала года наблюдался рост телефонных мошенничеств, связанных с получением доступа к данным банковских карт. А теперь к ним прибавились еще и так называемые санитарные обработки квартир, в ходе которых преступники в костюмах химзащиты, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора и иных контролирующих органов, похищают у доверчивых горожан имущество. Помимо этого, последним трендом мошенников стало размещение рекламы в соцсетях о помощи за отдельную плату в получении цифровых пропусков для передвижения, начинающих действовать в Москве и Московской области с 15 апреля 2020 года. В этой связи совершенно своевременно пресс-службой прокуратуры размещено разъяснение о бесплатности данного документа и получения его способами, установленными Правительством Москвы», - пояснил НСН бывший прокурор.
Подытоживая, Евгений Власов допустил, что ситуация с преступностью из-за коронавируса в ближайшем будущем будет далека от оптимистичной, однако до уровня «девяностых» ещё далеко.
«В настоящее время обстановка остаётся напряжённой. И хоть сейчас мы ещё не наблюдаем резкого роста преступности, мы не можем точно сказать, что будет потом. Могу только точно утверждать, что точно будут проблемы и очевидно, что уровень преступности будет расти. Однако каких-либо предпосылок к возвращению на улицы девяностых я не вижу», - заявил эксперт.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски, комментируя предположения о возможном росте преступности в ближайшее время. Власти, действительно, фиксируют рост преступности, и правоохранительные органы работают с повышенной нагрузкой, признал представитель Кремля. Однако, по его мнению, строить «авральные графики» на основе отдельных случаев не нужно, передаёт ТАСС.
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