«Майнерское лобби?»: Почему только Кузбасс перешел на новые тарифы ЖКХ

Депутат Сергей Пахомов сказал в эфире НСН, что никто, кроме Кемеровской области не решился на нововведения, а криптоэксперт Евгений Каминский рассказал о «майнерах-кочевниках».

В Госдуме с интересом посмотрят на опыт Кемеровской области, решившей перейти на новые расчеты платежей за электроэнергию, сказал в интервью НСН председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Кемеровская область стала единственным регионом РФ, перешедшим на расчет тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Как отмечает «Коммерсантъ», нововведения объясняли борьбой с «серым майнингом», однако инициировавшая их Иркутская область отказалась от этой идеи.

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«Тема ЖКХ – это полномочия регионов, и они вправе принимать внутри решения, если они не противоречат нормам и правилам, которые мы устанавливаем с коллегами из Минстроя. Если Кемеровская область считает, что так будет удобнее гражданам и станет выше собираемость платежей, почему бы и нет, посмотрим с большим интересом на их опыт. Пока регионы, делавшие заявки такого рода переходы, - никто из них не решился», - сказал Пахомов.

Со своей стороны, криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с НСН допустил, что отказ Иркутской области от своих же предложений может быть связан с «майнерским лобби».

«Лидер в сфере майнинга это Иркутская область. Кузбасс – это немного другая история, возможно, там что-то есть из крупных майнинг-ферм, но ТОП-1 это Иркутская область и Иркутск. Отказались они просто из-за того, что майнеры в Иркутске, скорее всего, уже довольно активно лоббируют свои интересы. А насколько майнеры могут лоббировать интересы в Кемерово – это отдельный вопрос, скорее нет, чем да. Им проще переехать в соседние Казахстан или Монголию, и там, и там довольно приемлемые цены на электричество», - пояснил Каминский.

По его словам, помимо Иркутской области российские майнеры активно работают на Кавказе и в других южных регионах.

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«Определенное скопление майнеров есть в южных, кавказских регионах в силу более дешевого электричества или худшего контроля за его расходом. Основные регионы – это юг, Кавказ и Иркутск, просто потому что оно там дешевле. В Абхазии также ребята майнят. Раньше выделялись квоты: есть какое-то предприятие и оно может потреблять столько-то, и они забивали его под завязку. Насколько мне известно, все эти предприятия, которые стояли со станками, все "выпилены", стоит пустой цех и есть комната с майнинг-оборудованием, где все спокойно майнится. Я не думаю, что нововведения как-то повлияют на большие майнинг-установки. Если им будет это не очень выгодно, они переедут в Монголию, Казахстан или Иркутск. Все-таки майнеры – это ребята-кочевники, они готовы встать и пойти за лучшими условиями», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
ТЕГИ:ГосдумаИркутская ОбластьКриптовалюта
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