«Майнерское лобби?»: Почему только Кузбасс перешел на новые тарифы ЖКХ

В Госдуме с интересом посмотрят на опыт Кемеровской области, решившей перейти на новые расчеты платежей за электроэнергию, сказал в интервью НСН председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Кемеровская область стала единственным регионом РФ, перешедшим на расчет тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Как отмечает «Коммерсантъ», нововведения объясняли борьбой с «серым майнингом», однако инициировавшая их Иркутская область отказалась от этой идеи.