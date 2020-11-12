«Престиж профессии измеряется в рублях!» Миронов о нехватке врачей в России
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на брифинге НСН призвал исправить последствия «оптимизации» в здравоохранении увеличением финансирования.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на тему: «Госдума в борьбе с коронакризисом: кто поддержит россиян?»
В ходе брифинга Сергей Миронов заявил о необходимости увеличить финансирование здравоохранения и повышать престижность профессии врача.
«Сегодня мы пожинаем плоды так называемой "оптимизации" в здравоохранении. Массово закрывались роддома, фельдшерские и акушерские пункты. Закрывались больницы, поликлиники, а пришла пандемия, и оказалось, что врачей не хватает. Сегодня идет речь уже о настоящем призыве медиков на службу. Самое главное – необходимо вернуть профессии врача престижность. А эта престижность должна измеряться в рублях – хорошей зарплате, социальном пакете, пенсионном обеспечении, помощи с жильем. Начинать нужно с нормального финансирование всей системы здравоохранения. Не 3,5% от бюджета, как сейчас, а минимум 7% должно идти на здравоохранение. Значительная часть средств должна идти на увеличение зарплаты, причем не только врачам, которые героически сражаются с коронавирусом в красных зонах, но и всем остальным работникам здравоохранения», - отметил он.
Ранее в ходе брифинга Сергей Миронов обвинил авторов реформы с маркировкой медикаментов в дефиците лекарств и росте цен на них. По его словам, производители и аптеки оказались не готовы к изменениям, и в результате огромное количество лекарств застряло на складе.
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