«Престиж профессии измеряется в рублях!» Миронов о нехватке врачей в России

«Сегодня мы пожинаем плоды так называемой "оптимизации" в здравоохранении. Массово закрывались роддома, фельдшерские и акушерские пункты. Закрывались больницы, поликлиники, а пришла пандемия, и оказалось, что врачей не хватает. Сегодня идет речь уже о настоящем призыве медиков на службу. Самое главное – необходимо вернуть профессии врача престижность. А эта престижность должна измеряться в рублях – хорошей зарплате, социальном пакете, пенсионном обеспечении, помощи с жильем. Начинать нужно с нормального финансирование всей системы здравоохранения. Не 3,5% от бюджета, как сейчас, а минимум 7% должно идти на здравоохранение. Значительная часть средств должна идти на увеличение зарплаты, причем не только врачам, которые героически сражаются с коронавирусом в красных зонах, но и всем остальным работникам здравоохранения», - отметил он.

Ранее в ходе брифинга Сергей Миронов обвинил авторов реформы с маркировкой медикаментов в дефиците лекарств и росте цен на них. По его словам, производители и аптеки оказались не готовы к изменениям, и в результате огромное количество лекарств застряло на складе.

