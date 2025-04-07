Губернатор Вологодской области опроверг появление черного рынка алкоголя в регионе
В Вологодской области нет черного рынка алкоголя, так как для этого нужна системный подход, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В Вологодской области нет черного рынка алкоголя, с отдельными нарушениями антиалкогольного законодательства борется правительство региона совместно с областным управлением МВД, сообщила НСН пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что жители Вологодской области после принятия антиалкогольного закона занялись бутлегерством — спиртное продают таксисты и бабушки у подъездов, а цены в 3-4 раза выше обычных. В разрешенные два часа — с 12:00 до 14:00 — население скупает алкоголь ящиками и в итоге пьет даже больше. Пресс-служба губернатора опровергла формирование в регионе черного рынка алкоголя.
«Не можем согласиться с выводами о формировании черного рынка алкоголя: черный рынок подразумевает некую систему. Для заявлений о его наличии нужны более весомые цифры и факты, чем частные суждения, нерепрезентативный опрос нескольких вологжан, покупающих и продающих спиртное в обход законодательства. В репортаже не учтены мнения представителей здравоохранения и правоохранительных органов и не приведена релевантная статистика. Мы понимали, что принятие закона вызовет недовольство среди некоторых категорий населения, а также крупных игроков алкогольного рынка и что будут предприниматься попытки обойти новые правила и преподнести частное мнение как общее», — сообщили в пресс-службе.
Собеседники НСН отметили, что в регионе ведется работу по выявлению и пресечению нарушений данного закона.
«Правительство Вологодской области совместно с региональным управлением МВД работает и будет работать над выявлением и пресечением правонарушений в этом направлении. В частности, рейды по выявлению нарушений проводили сотрудники отдела торговли министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. Работа государственных структур дополняется работой специального чат-бота, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного. Кроме того, таксистов за нелегальную торговлю алкоголем агрегаторы лишают лицензии. В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка», — добавили они.
В заключение представители губернатора заявили, что антиалкогольный закон принес первые позитивные плоды.
«Действие закона дает свои первые плоды. Губернатора области Георгий Филимонов регулярно в своих соцсетях приводит свежую статистку. Так, в ходе борьбы с нарушениями в крупных городах региона закрыта почти половина алкомаркетов: в Вологде из 118 точек закрылись 59, в Череповце – 109 магазинов из 265. В районах области ликвидировали 35 торговых точек, не соответствовавших законодательству. Наблюдаем и другие позитивные эффекты: по сравнению с прошлым годом на 31% сократилось количество преступлений, совершенных в пьяном виде. Также на 49,3% стало меньше ДТП с пьяными водителями. В областную клиническую больницу в марте поступило на 26% меньше пациентов с алкогольным отравлением, чем в феврале», — подытожили в пресс-службе.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что регионы могут сами устанавливать ограничения на продажу алкоголя, но только запрет на продажу в выходные поможет решить проблему смертности от чрезмерного потребления спиртного. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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