«Надо спасать!»: Депутат Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в выходные

Регионы могут сами устанавливать ограничения на продажу алкоголя, но только запрет на продажу в выходные поможет решить проблему смертности от чрезмерного потребления спиртного, заявил НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат по будням двумя часами в обед - с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. По его словам губернатора, 71% смертей среди жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Хамзаев заявил, что ограничения только по будням не будут эффективными.