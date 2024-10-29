«Надо спасать!»: Депутат Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в выходные
Султан Хамзаев заявил НСН, что ограничение продажи алкоголя в будни не решит проблему в Вологодской области и других регионах.
Регионы могут сами устанавливать ограничения на продажу алкоголя, но только запрет на продажу в выходные поможет решить проблему смертности от чрезмерного потребления спиртного, заявил НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат по будням двумя часами в обед - с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. По его словам губернатора, 71% смертей среди жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Хамзаев заявил, что ограничения только по будням не будут эффективными.
«Я эту инициативу поддерживаю частично, поддерживаю, что в будни надо сократить продажу, но обычный режим по выходным я не поддерживаю. Надо в будни сократить время продажи, а в выходные – запретить полностью, как это сделано во многих странах, включая европейские. Тогда они порядок наведут в регионе. А предложение в этой форме имеет риски, не надо придумывать велосипед. Мы писали письмо именно в Вологодскую область, предложили свою помощь. Я бы не сказал, что они пионеры в этом вопросе. По федеральным планкам у нас запрет действует после 23 часов. Но регионам даны полномочия, кто-то продает алкоголь до 9 часов вечера, в Чеченской республике выделили час на продажу и так далее», - объяснил он.
По словам депутата, ограничения не приведут к всплеску теневых продаж, так как этот вопрос зависит от других факторов.
«Это делается в надежде спасти людей, которые умирают от чрезмерного потребления. Надо спасать ситуацию. Это хороший и правильный шаг, но он не может быть окончательным. Основное потребление алкоголя выпадает именно на выходные дни. Это очевидно. Удар придется именно на выходные снова. Мы видим по другим регионам, что ограничение продажи позитивно влияет на статистику, а теневые продажи не связаны сегодня с легальным рынком. Теневой оборот связан с уровнем коррупции, это надо понимать», - подытожил собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru