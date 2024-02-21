Пресс-секретарь Сальдо опроверг сообщения о его гибели

Представитель губернатора обратил внимание, что сообщения о гибели политика начали распространять проукраинские ресурсы.

По словам Василенко, Сальдо поручил сделать скриншот ложной информации. Фейк добавят в архив с подобными сообщениями украинских ресурсов, сказал пресс-секретарь.

Ранее Сальдо рассказал, что человек из круга доверенных лиц пытался отравить его в августе 2022 года. Политик заявил, что потерял сознание и очнулся спустя 15 дней в институте Склифосовского в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».

