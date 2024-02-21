Пресс-секретарь Сальдо опроверг сообщения о его гибели
Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко.
Представитель губернатора обратил внимание, что сообщения о гибели политика начали распространять проукраинские ресурсы.
По словам Василенко, Сальдо поручил сделать скриншот ложной информации. Фейк добавят в архив с подобными сообщениями украинских ресурсов, сказал пресс-секретарь.
Ранее Сальдо рассказал, что человек из круга доверенных лиц пытался отравить его в августе 2022 года. Политик заявил, что потерял сознание и очнулся спустя 15 дней в институте Склифосовского в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Пресс-секретарь Сальдо опроверг сообщения о его гибели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru