В бюджет Украины поступили арестованные средства Дерипаски и Сальдо
Первые 850 тысяч долларов арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины. Об этом сообщил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсетях. Как утверждается, в эту сумму входят личные сбережения херсонского губернатора Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявили, что если Запад примет незаконное решение о конфискации зарубежных активов России и передаче их Украине, то это повлечет «очень серьезные судебные издержки» и ответные меры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru