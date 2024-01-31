В бюджет Украины поступили арестованные средства Дерипаски и Сальдо

Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявили, что если Запад примет незаконное решение о конфискации зарубежных активов России и передаче их Украине, то это повлечет «очень серьезные судебные издержки» и ответные меры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





