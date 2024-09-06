«Преследование и обман»: ВЦИОМ назвал две главные цифровые фобии россиян
Среди россиян развивается цифровая паранойя в том числе о том, что за ними в будущем будет идти слежка, отметил в эфире НСН Кирилл Родин.
Две главные фобии россиян в области цифровой безопасности – это страх преследования и страх быть обманутым, заявил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент НСН.
«Один из главных страхов – мол, как только внедрят чипы, начнут следить, что ты тот самый человек, который всем нужен – вот такая цифровая паранойя. Второе семейство фобий связано с фейковой информацией и запросом на ее валидизацию. Этим валидизатором являются крупные медиахолдинги, и запрос на эту работу в обществе все больше возрастает. Это страх того, что вас обманут», – сказал Родин.
Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что 17% россиян опасаются развития искусственного интеллекта. Основная причина страха опрошенных – потеря работы из-за автоматизации. Также среди опасений называются отсутствие контроля над мощными компьютерными системами и угроза деградации человечества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru