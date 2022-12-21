Преподавателю из Красноярска дали 10 лет колонии за пропаганду терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ Красноярска за публичные призывы к терроризму и вовлечение в террористическую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение управления ФСБ по региону.

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Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, преподаватель распространял в соцсети «ВКонтакте» записи, оправдывающие действия запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Кроме того, мужчина склонял прихожан своей школы участвовать в конфликте в Сирии на стороне боевиков.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ТерроризмКрасноярскСуд
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